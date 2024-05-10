В Санкт-Петербурге автобус рухнул в Мойку после ДТП | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 13:41 В Санкт-Петербурге автобус рухнул в Мойку после ДТП

Читать 360 в

На набережной Мойки в Санкт-Петербург автобус упал в воду после ДТП. О происшествии сообщила «Фонтанка».

По предварительным данным, автобус врезался в два автомобиля, затем пробил ограду и рухнул в реку.

Реклама

Издание опубликовало кадры очевидцев, на которых видно лишь крышу транспортного средства и людей, которые пытаются вытащить пострадавших из тонущего автобуса.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели делают массаж сердца пострадавшим прямо на крыше затонувшего автобуса, сообщил Shot.