В Башкирии подростки чуть не разнесли двор фейерверками

В городе Мелеузе подростки чуть не взорвали двор фейерверками. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.

Башкирские ребята хотели эффектно поздравить подругу с днем рождения. На кадрах видно, как фейерверки начали взрываться прямо на земле. От хлопков сработали сирены сигнализации в автомобилях.

Сами подростки бросились врассыпную. Чем все закончилось — неизвестно.

Взрывать фейерверки необходимо вдали от жилых домов и зданий, предварительно изучив инструкцию пиротехнического изделия.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков напомнил, что использование пиротехники на Новый год требует строгого соблюдения правил, чтобы избежать штрафов и обезопасить себя и окружающих.