Доцент ГУУ Поляков напомнил, что в городе запуск салютов разрешен в специально отведенных зонах

Использование пиротехники на Новый год требует строгого соблюдения правил, чтобы избежать штрафов и обезопасить себя и окружающих. Об этом рассказал доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, в черте города можно запускать фейерверки только в специально отведенных зонах, которые оборудованы пожарными средствами и ограждениями под контролем местных властей.

«На даче или за городом допустим запуск на открытых пространствах, вдали от жилых домов, леса, сухой травы и других легковоспламеняющихся объектов», — отметил специалист.

Он напомнил, что категорически запрещено использовать пиротехнику в помещениях, рядом с жилыми домами, детскими площадками, лесными массивами, вблизи больниц, заповедников, исторических памятников и аэропортов. То же самое касается и мест массового скопления людей без официального разрешения.