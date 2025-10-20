В Башкирии мужчина расстрелял отдыхающих на озере из-за громкой музыки

По его словам, он приехал отдыхать с друзьями и включил музыку. Вскоре к ним подошли двое мужчин и потребовали выключить и уехать в течение пяти минут.

«Он достает ксиву свою. Я не знаю чья, не разглядел. Говорит: я сотрудник, не уедете — вам [конец] будет. Я говорю: „Не надо пугать меня, я приехал отдыхать, никуда не уеду отсюда. Твое, что ли, озеро, чтобы ты меня прогонял?“ Он не услышал. У нас начался разговор, он начал на личности переходить», — рассказал собеседник 360.ru.

Пострадавший с друзьями попытались уйти, но мужчина продолжил угрожать им и достал перцовый баллончик, а затем травматический пистолет. Всего он выстрелил 12 раз. Владислав получил ранение в ногу и теперь хромает.

Позднее пресс-служба Управления МВД по Башкортостану сообщила, что стрелявший официально не работает, но пистолет у него был на законных основаниях. Следователи выясняют все детали конфликта.

