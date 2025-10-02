Пьяный житель Люберец обстрелял с балкона пиливших дерево коммунальщиков

Пьяный житель Люберец обстрелял работников управляющей компании, которые спиливали дерево во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области .

Все произошло на произошел на улице Молодежная. По предварительным данным, мужчина с балкона своей квартиры сделал несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону коммунальщиков. Пострадавших нет.

Полицейские оперативно задержали стрелка. Им оказался местный житель 1980 года рождения, ранее неоднократно судимый. Правоохранители изъяли зарегистрированное оружие.

Ранее в Приморье полицейские задержали мужчину, выстрелившего с балкона в сторону детского сада. В момент задержания 44-летний он был пьян.