В Башкирии группа молодых людей разгромила машину из-за громкой музыки

Компания парней разгромила автомобиль ВАЗ-2114, стоявший у кафе «Васаби» в районном центре Благовещенск в Башкирии, из-за громкой музыки. Об этом рассказали 360.ru очевидцы.

Под музыку, доносившуюся из машины, возле кафе танцевали люди. Однако кому-то это не понравилось, и вскоре Lada окружила крепкая молодежь, которая начала бить авто. Под горячую руку попал и водитель машины.

Один из очевидцев поддержал нападавших.

«У меня маленький ребенок, услышал с закрытыми окнами и начал плакать. Музыка была настолько громкая, что уснуть не мог весь дом. Посетители этого клуба не раз говорили сделать тише: там в 50 метрах частные дома, а напротив — квартирный. Так было громко, что лаяли собаки, плакали дети, и мы не спали от слова совсем», — рассказал он 360.ru.

В марте житель Химок зарезал соседа, просившего сделать музыку потише. Жильцы дома рассказали, что подозреваемый в убийстве любил ночами слушать тяжелый рок и они часто приходили к нему ругаться.