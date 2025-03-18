Жителя Химок зарезали за просьбу сделать музыку потише

Житель Химок зарезал своего соседа из-за замечания о слишком громкой музыке. Кадры жилого дома и подъезда, где произошло убийство, появились в распоряжении 360.ru.

Трагедия произошла в многоквартирном доме на Совхозной улице в микрорайоне Левобережном. По предварительным данным, 43-летний местный житель регулярно ссорился с соседом, жившим в квартире этажом выше, из-за его громкой музыки. Меломан, работавший водителем интернет-магазина, ночью любил послушать тяжелый рок, чем часто вызывал недовольство соседей.

Накануне ночью мужчина вновь пошел разбираться с 35-летним соседом. Однако на замечание и просьбу сделать громкость музыки меньше, он в этот раз отреагировал очень остро — схватил нож и расправился с недовольным мужчиной.

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и спасти его не удалось.

Жители подъезда, в котором произошла поножовщина, рассказали 360.ru, что действительно страдали от любви соседа к громкой музыке и тоже обращались к нему, чтобы он сделал тише.

«Он слушал музыку громкую, к нему приходили ругаться. В домовом чате эта проблема не обсуждалась. Я однажды пришла к нему, когда в два часа ночи реально очень громкая музыка был, и он все выключил, был не конфликтный», — поделилась Екатерина.