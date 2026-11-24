В Башкирии пропал 13-летний подросток. Спасатели, волонтеры, полиция и жители села Аюпово ищут школьника уже больше двух недель. Об этом 360.ru рассказали очевидцы, информацию подтвердили в СУ СКР по республике.

ЧП случилось 7 ноября. Как рассказал родственник пропавшего, подросток ушел вместе с другом на реку Ай, которая находится в трех километрах от деревни. Во время рыбалки один из них упал в воду. Второй помог сверстнику вылезти на берег и отправился за помощью в Аюпово. Когда взрослые приехали на место, оставшегося на берегу подростка там не оказалось. Где он, до сих пор неизвестно. Данные подтвердили в республиканском СК.

Следователи и криминалисты регуправления устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту безвестного исчезновения школьника возбудили уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства следственного управления Башкортостана.

Ранее стало известно, что друг пропавшего Усольцева получил странное аудиосообщение с мольбой о помощи.