В Башкирии байкер врезался в фургон ритуальных услуг и погиб

В Салавате 27-летний мотоциклист погиб при столкновении с фургоном LDV Maxus. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Башкирии.

По предварительным данным, мужчина выехал на перекресток на красный свет. От полученных травм он скончался на месте. Прибывшие на место сотрудники дорожно-патрульной службы установили также, что у погибшего не было прав необходимой категории.

Источник 360.ru сообщил, что фургон, попавший в аварию, принадлежал одной из служб ритуальных услуг. На записи с камер видно, что автомобиль развернуло на 90 градусов и он чуть не сбил пешехода, переходившего дорогу по зебре. Возможно, мотоциклист также превысил скорость.

Ранее байкер погиб на северо-востоке Москвы, столкнувшись с легковым автомобилем. У мужчины при столкновении оторвало ногу.