В Башкирии 20-летний парень на Lada насмерть сбил женщину с ребенком

Водитель Lada Priora в Башкирии сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. Мать скончалась на месте, сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло в городе Туймазы на улице Комарова. Мать с шестилетней дочерью переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в 20:00 по местному времени. Автомобиль с 20-летним водителем на большой скорости сбил пешеходов.

Удар был такой силы, что 40-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Девочку с травмами в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Автомобиль после столкновения врезался в магазин.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Туймазинского района. Освидетельствование показало, что водитель в момент ДТП был трезвым.

