Школьница пострадала под колесами автомобиля в центре Пензы

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода случилось в центре Пензы. О деталях аварии ИА «Пенза Пресс» проинформировали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областного управления Госавтоинспекции.

По предварительной информации ведомства, ДТП произошло во вторник, 30 сентября, в 7:15 на улице Суворова. Автомобиль Audi 80 наехал на школьницу. За рулем транспортного средства находился 58-летний водитель.

Пострадавшую девочку с травмами увезли в больницу. Полицейские организовали проверку для установления всех деталей случившегося.