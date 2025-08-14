В Балашихе женщина жестоко избила дочь в подъезде дома

В микрорайоне Новое Павлино в Балашихе 46-летняя женщина жестоко избила собственную дочь. Видео произошедшего оказалось в распоряжении 360.ru.

На его кадрах видно, как мать нанесла восьмилетней девочке несколько ударов по голове на улице, после чего завела ее в подъезд на улице Бояринова, где продолжила бить.

«Женщина не работает, у нее трое детей. На учете она не состоит», — рассказал источник 360.ru.

В пресс-службе полиции Подмосковья сообщили, что личность правонарушительницы установили. Правоохранители проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Прокуратура Московской области также начала проверку. По ее итогам сотрудники надзорного органа примут решение о мерах реагирования.

Ранее стало известно, что жительница Звенигорода обматерила девочку за то, что та случайно задела ее ребенка во время игры на детской площадке. Теперь ей грозит уголовное дело.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте