В Балашихе женщина жестоко избила дочь в подъезде дома

В микрорайоне Новое Павлино в Балашихе 46-летняя женщина жестоко избила собственную дочь. Видео произошедшего оказалось в распоряжении 360.ru.

На его кадрах видно, как мать нанесла восьмилетней девочке несколько ударов по голове на улице, после чего завела ее в подъезд на улице Бояринова, где продолжила бить.

«Женщина не работает, у нее трое детей. На учете она не состоит», — рассказал источник 360.ru.

В пресс-службе полиции Подмосковья сообщили, что личность правонарушительницы установили. Правоохранители проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Прокуратура Московской области также начала проверку. По ее итогам сотрудники надзорного органа примут решение о мерах реагирования.

Ранее стало известно, что жительница Звенигорода обматерила девочку за то, что та случайно задела ее ребенка во время игры на детской площадке. Теперь ей грозит уголовное дело.