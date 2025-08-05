В Балашихе женщина ударила чужого ребенка и назвала «русской тварью» его мать

В Балашихе женщина плюнула в чужого ребенка и ударила его ногой по спине, когда мальчик катался на скейтборде. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета.

Против нее возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Предположительно, школьник как-то обидел дочь нападавшей. Мать пострадавшего рассказала 360.ru, что хотела поговорить с женщиной, однако конструктивного диалога не вышло: та грозилась «переломать ноги» ее сыну, материлась и пыталась уйти.

Кроме того, на видео, которое мать пострадавшего предоставила 360.ru, слышно, что нападавшая несколько раз называет ее «русской тварью». Выяснить, кто эта женщина и откуда, пока не удалось.

Похожий случай произошел в Звенигороде. Там «яжемать» прямо на глазах у свидетелей грозилась убить чужого ребенка, задевшего ее дочь.