В Звенигороде против угрожавшей убить чужого ребенка матери возбудили дело

Жительница Звенигорода стала фигуранткой уголовного дела после нападения на чужого ребенка на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР.

Происшествие случилось в микрорайоне Супонево в Звенигороде.

«Женщина в ходе конфликта высказала угрозу убийством в адрес ребенка», — отметили в ведомстве.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. Действия подозреваемой получат правовую оценку в ходе расследования.

Подробнее о случившемся ранее сообщил Telegram-канал Baza. Дети играли на детской площадке. Одна девочка споткнулась и задела дочь женщины.

Несмотря на извинение, разъяренная мать агрессивно обратилась к упавшей. Она в нецензурной форме начала оскорблять девочку, пообещала убить ее и даже замахнулась. Все это произошло на глазах других детей.