В Балашихе сотрудники ДПС открыли огонь по автомобилю Porsche

Днем 16 января в Балашихе произошла стрельба. Сотрудники ДПС открыли огонь по автомобилю Porsche во время задержания находившегося за рулем иномарки неадеквата. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительной информации, внимание правоохранителей привлекли заклеенные номера на машине. Однако водитель не стал останавливаться по требованию полиции и попытался протаранить автомобиль ДПС.

Злоумышленник собирался скрыться с места ЧП, но въехал в сугроб. Задержать его удалось после того, как силовики открыли огонь и выбили окно в иномарке.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Ранее стало известно, что ночная стрельба на остановке в центре Москвы попала на видео. Огонь из травматического пистолета открыл молодой человек возле станции метро «Таганская».