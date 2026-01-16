Ночная стрельба на остановке в центре Москвы попала на видео

Появились кадры с остановки в центре Москвы, на которой ночью произошла стрельба. Их опубликовал телеграм-канал «112» .

По предварительным данным, 17-летнему пассажиру автобуса не понравилось, как вели себя трое его попутчиков, и он сделал им замечание. Хулиганы предложили ему выйти на остановке и поговорить.

На остановке возле станции метро «Таганская» молодой человек достал травматический пистолет и открыл огонь. После этого дебоширы набросились на него и избили. Всех четверых отправили в больницу. Столичная прокуратура взяла расследование на контроль.

