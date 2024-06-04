В Балашихе и Щелкове прошел рейд по поиску уклонистов среди мигрантов

В подмосковных городских округах Балашиха и Щелково прошел рейд по поиску уклонистов от службы в армии. Об этом сообщил источник 360.ru в силовых структурах.

По данным собеседника, сотрудники военного следственного отдела совместно с полицейскими проверили 16 частных домов и 176 квартир. Силовики выявляли потенциальных уклонистов от срочной службы и тех, кто незаконно находится в России.

В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов составили 46 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, они организовали семь процессуальных проверок, возбудили 10 уголовных дел.

«Многие мигранты забывают, что с приобретением гражданства России, они получают не только те же права, что и россияне с рождения, но и те же обязанности, за неисполнение которых предусмотрена ответственность» — сообщил источник.

Он добавил, что такие рейды проводятся регулярно. Прошлый рейд прошел в конце мая.