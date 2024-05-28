Военные следователи провели рейд по поиску уклонистов в Щелкове и Балашихе

Источник 360.ru: в Подмосковье провели рейд по уклонистам от службы

Фото: РИА «Новости»

Военные полицейские продолжают проводить рейды по поиску мигрантов в Подмосковье, нарушающих российские законы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Он рассказал, что 27 мая сотрудники военных следственных органов провели рейды по Балашихе и Щелкову. Блюстители порядка выясняют, кто из бывших трудовых мигрантов, получивших российское гражданство, уклоняется от постановки на воинский учет.

«Всего в 2024 году из сборного пункта города Балашиха на срочную службу в армию направили 254 лица указанной категории», — заявил источник.

Также о рейде по поиску уклонистов в Щелкове стало известно 22 мая. Как рассказали 360.ru, тогда правоохранители проверили 24 частных дома и 345 квартир.

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