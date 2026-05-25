В Австрии самолет сбил парапланеристку во время полета над Альпами

Самолет Cessna 172 столкнулся в воздухе с 44-летней парапланеристкой рядом с коммуной Целль-ам-Зе в Австрии. О случившемся сообщила газета Kronen Zeitung .

Воздушное судно выполняло обзорный полет над Альпами. За штурвалом находился 28-летний пилот, который не успел разойтись с женщиной в воздухе и задел ее параплан.

После удара спортсменка начала стремительно терять высоту, но смогла воспользоваться запасным парашютом и самостоятельно сесть на землю. Самолет после столкновения приземлился в аэропорту Целль-ам-Зе.

Обозреватели уточнили, что до столкновения парапланеристка летела по прямой траектории и не меняла направление. В результате происшествия она получила легкие травмы.

Для парапланериста из России похожий полет закончился гораздо трагичнее. В Пластовском районе Челябинской области 48-летний мужчина погиб при падении параплана с мотором.