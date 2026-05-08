Житель Челябинска разбился после полета на параплане с мотором

Полет на параплане с мотором завершился смертельным падением для 48-летнего жителя Челябинска. Как сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России, авиационное происшествие произошло в четверг, 7 мая, в Пластовском районе.

Минувшим вечером 48-летний житель Челябинска взлетел на параплане с мотором и упал между селом Кочкарь и городом Пласт.

Следователи выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

Ход и результаты доследственной проверки взяла под контроль Уральская транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства заявили, что оценят выполнение законодательства о безопасности полетов.

В конце апреля специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС эвакуировали парапланериста, совершившего жесткую посадку в горном массиве Кабардино-Балкарии.

В ведомстве заявили, что любитель полетов получил травмы руки и ноги, поэтому не смог выбраться самостоятельно.