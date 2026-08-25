В Австрии два самолета столкнулись в воздухе и рухнули в виноградники

Два сверхлегких самолета столкнулись в воздухе над окрестностями Лангенлойса в Австрии, оба пилота погибли. Об этом сообщил портал Noe.ORF .

По предварительной информации, один самолет помог второму набрать высоту. После выравнивания воздушного судна первый пилот начал выполнять вираж, а второй врезался в него на высоте около 350 метров.

После столкновения оба самолета загорелись, обломки упали на виноградники и разлетелись на несколько сотен метров. Погибли 26-летний и 70-летний члены местного аэроклуба.

На месте работали восемь пожарных команд. Спасатели тушили горящие фрагменты, в том числе с помощью водометов.

Ранее недалеко от канадского города Чилливак столкнулись два легкомоторных самолета, принадлежащих разным летным школам. Один борт с двумя людьми смог приземлиться в аэропорту, а второй утонул в расположенном поблизости водоеме.