CTV: два самолета столкнулись в небе на западе Канады

В небе на западе Канады столкнулись два легкомоторных самолета. Об этом сообщил телеканал CTV .

«В понедельник два самолета из двух летных школ столкнулись во время полета недалеко от города Чилливак». — заявили журналисты.

Один из самолетов с двумя людьми на борту благополучно приземлился в аэропорту. Второй, по неуточненным данным, утонул в близлежащем водоеме. Внутри находился один человек.

Ранее истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в городе Сан-Диего в Калифорнии. Он разбился на авиабазе Маримар. На место ЧП оперативно отправили специалистов и сотрудников спецслужб.

Военные классифицировали крушение как «несчастный случай класса А», что указывает на смертельный исход ЧП, потерю летательного аппарата или повреждение оборудования на сумму 2,5 миллиона долларов.