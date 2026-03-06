В Астраханской области семилетний мальчик провалился под лед и утонул

Следователи проводят проверку после гибели ребенка на воде в Астраханской области. Об этом сообщили в СУ СК России по региону .

Днем в пятницу, 6 марта, семилетний мальчик гулял на реке Ахтуба возле села Михайловка в Харабалинском районе. В какой-то момент лед под ним проломился, и ребенок ушел под воду.

Мальчик утонул. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Проверку проводит Ахтубинский межрайонный следственный отдел. После ее завершения примут процессуальное решение.

В прошлом месяце водолазы подняли из Байкала тела восьми человек, погибших при провале автомобиля под лед у мыса Хобой.