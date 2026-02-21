Водолазы достали тела восьми человек, утонувших в машине на Байкале

Водолазы подняли из Байкала тела восьми человек, погибших при провале автомобиля под лед у мыса Хобой. Об этом сообщило МЧС Иркутской области в MAX .

Трагедия произошла днем 20 февраля: микроавтобус УАЗ с девятью людьми ушел под воду. В живых остался только один пассажир. Среди погибших — 44-летний водитель, местный житель, и туристы из Китая, в том числе девочка 2013 года рождения.

По данным МЧС, внедорожник во время движения попал в ледовый разлом шириной около трех метров и глубиной до 18.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Генконсульство КНР в Иркутске уведомили о случившемся.