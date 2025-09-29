В Астраханской области пресекли нелегальный ввоз более 7,5 тонны детских игрушек

Астраханские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Россию более 7,5 тонны детских игрушек из Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Партию, среди которой были электрические машинки, головоломки, куклы, игровые наборы и детские коляски, выявили в грузовой фуре.

Проверка показала признаки недостоверного декларирования, поэтому транспорт направили в зону таможенного контроля для досмотра. По итогам проверки решат вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что таможенники выявили в Краснодаре партию «серых» гаджетов на 13 миллионов рублей.