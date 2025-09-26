В Краснодаре изъяли партию нелегальных айфонов и наушников на 13 млн рублей

Таможенники выявили в Краснодаре партию «серых» гаджетов на 13 млн рублей

Краснодарские таможенники провели проверку и нашли партию «серых» электронных устройств в одном из магазинов. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Стоимость гаджетов без документов превысила 13 миллионов рублей. Таможенники изъяли более 200 смартфонов, часов, наушников, планшетов, джойстиков, зарядок и других приборов. Партию перевезли на склад временного хранения.

«Отсутствовали документы, подтверждающие их таможенное декларирование и соответствие техническим регламентам ЕАЭС», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее крупную контрабанду пресекли на Дальнем Востоке. Злоумышленники пытались ввезти в Приморский край почти 2,7 тысячи квадрокоптеров и более 200 единиц комплектующих. Оборудование перевозили в двух фурах.

Чтобы таможенники не нашли контрабанду, преступники спрятали ее за другими товарами. В итоге БПЛА изъяли и отправили на экспертизу. Если суд решит конфисковать дроны, их направят в зону проведения спецоперации.