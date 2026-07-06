В Астрахани суд приостановил работу гастронома после вспышки сальмонеллеза

В Астрахани приостановили работу гастронома после вспышки сальмонеллеза. Деятельность кулинарного магазина «Михайловский» прекратили на 30 суток по решению Советского районного суда города.

Индивидуального предпринимателя М. Дербасова признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Основанием для рассмотрения дела стала массовая вспышка острой кишечной инфекции — сальмонеллеза — среди посетителей магазина.

Кулинарный магазин «Михайловский» занимается розничной продажей свежих продуктов и готовых блюд собственного производства. С доводами Управления Роспотребнадзора по Астраханской области суд согласился.

Ранее в суд поступил административный протокол на индивидуального предпринимателя, владеющего торговой точкой. Документ сотрудники надзорного ведомства составили после госпитализации пяти человек с признаками отравления.