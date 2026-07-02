Роспотребнадзор нашел источник вспышки сальмонеллеза в Астрахани в гастрономе

Астраханское управление Роспотребнадзора обратилось в суд для приостановки работы гастронома «Михайловский» после вспышки сальмонеллеза среди покупателей. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Там подчеркнули, что в суд поступил административный протокол на индивидуального предпринимателя, владеющего торговой точкой.

Документ сотрудники надзорного ведомства составили после госпитализации пяти человек с признаками отравления после употребления в пищу готовой продукции из «Михайловского».

Врачи диагностировали у пациентов сальмонеллез. Число зараженных выросло до 32. Протокол поступил на рассмотрение судьи.

«Гастроном „Михайловский“, знаменитый своими кулинарными изделиями, в том числе выпечкой, может прекратить свою деятельность на определенный срок», — заявили в пресс-службе.

Минздрав Астраханской области в минувший вторник, 30 июля, сообщил о выписке первых трех пациентов после излечения от сальмонеллеза из инфекционной клинической больницы.

В ведомстве подчеркнули, что врачи продолжили лечение еще 22 человек, которые находятся в состоянии средней тяжести.

Массовая госпитализация жителей города с подозрением на сальмонеллез началась в конце прошлой недели. Следователи завели уголовное дело и сообщили, что вероятным источником заражения стали рыбные котлеты из гастронома.