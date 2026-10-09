В Петербурге шоу «Поющие мосты» посвятят юбилею композитора Ольги Петровой

Звуковое шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге покажет специальную программу к юбилею композитора Ольги Петровой. Музыка прозвучит во время разводки моста в ночи с 9 на 10 и с 10 на 11 октября, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Программу традиционно откроет «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра, после чего над Невой зазвучат сочинения заслуженного деятеля искусств России Ольги Петровой. В их числе «Увертюра радости», тема из балета «Лисистрата», музыка к спектаклю «Банкрот» и другие фрагменты.

Композитор отметила, что сама выбирала произведения с величественным и радостным звучанием, передающим атмосферу Петербурга. Ольга Петрова — дочь выдающегося композитора Андрея Петрова и художественный руководитель фонда его имени.

Проект «Поющие мосты» проводится с 2016 года при поддержке городского Комитета по печати.