В Анапе заготовили мешки и средства защиты для уборки мазута в Новый год

Власти Анапы заготовили миллион мешков и средства индивидуальной защиты, чтобы убирать побережье от мазута в новогодние праздники, когда магазины могут быть закрыты. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Заготовлены тысячи защитных костюмов, респираторов, перчаток, дождевиков, граблей, резиновых сапог», — заявили городские власти.

Еще часть необходимого инвентаря привозят частные предприниматели и благотворительные организации.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил режим ЧС в регионе из-за непрекращающегося выброса мазута. Ученые предполагали, что основные выбросы нефтепродуктов останутся на дне Черного моря, однако из-за погоды мазут поднялся, и волны выносят его на побережье.

По мнению руководителя Союза энерго-экологической безопасности Натальи Соколовой, полная очистка моря займет до 10 лет.