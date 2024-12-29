В Анапе зафиксировали повторный выброс мазута на берег

Оперштаб Кубани: у пляжа «Динамо» в Анапе заметили повторный выброс мазута

Повторный выброс нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе зарегистрировали около пляжа «Динамо» в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Опасные вещества начали убирать, на загрязненном участке работают 50 человек.

«Муниципалитет работает в районе пляжа „Динамо“ в Анапе — утром тут обнаружили повторный выброс — пласт мазута», — написали в пресс-службе.

Для очистки берега задействовали сотрудников администрации муниципалитета, сельских поселений и муниципальных предприятий. Власти планируют в течение дня собрать выброшенный в прибрежной полосе мазут.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с кубанских пляжей вывезли 47,5 тысячи тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. По его словам, в Анапе и Темрюкском районе расчисткой территорий занимаются восемь тысяч человек.

Утечка мазута в Черное море произошла после крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. В воду попало примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.