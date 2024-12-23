Глава Минприроды Козлов: объем грунта с мазутом может превысить 200 тысяч тонн

Объем грунта, загрязненного мазутом на побережье Черного моря, может увеличиться до 200 тысяч тонн. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время совещания в Анапе, передает сайт телеканала «Звезда».
В настоящее время специалисты вывезли 14 тысяч тонн земли из зоны загрязнения, отметил глава Минприроды России. Он также заверил, что проверит необходимое количество площадок для утилизации грунта, испорченного топливом.
Напомним, 15 декабря два танкера потерпели крушение в районе Керченского пролива. Всего на борту кораблей находились 27 членов экипажа. В результате ЧП погиб один моряк. Произошла утечка порядка 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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