С пляжей Кубани вывезли 47,5 тысячи тонн загрязненного грунта

С начала работ по ликвидации последствий разлива мазута на пляжах собрали и вывезли 47,5 тысячи тонн загрязненного грунта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На побережье продолжаем убирать загрязненный грунт. В Анапе и Темрюкском районе трудятся восемь тысяч человек», — сказал он.

На площадку временного хранения вывезли 13 тысяч тонн грунта, а на специализированные предприятия для утилизации — 34,5 тысячи тонн. Задействовано свыше 600 единиц техники. Кондратьев поблагодарил всех, кто борется за спасение Черного моря.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил о сохранении угрозы утечки мазута в Черном море. Он потребовал ускорить процесс ликвидации последствий аварии и продолжить работу в праздничные дни. В Керчи и Ленинском районе Крыма ввели режим ЧС регионального уровня.