В Алуште мужчина разбил шесть банкоматов кувалдой

В Алуште мужчина кувалдой разбил шесть банкоматов и повредил входную дверь отделения банка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина методично громил банкоматы один за другим, обрушивая на них удары кувалды. Затем свою злость он выместил на входной двери.

Полицейские оперативно прибыли в отделение и задержали дебошира. Им оказался 57-летний житель Алушты. Правоохранители выяснят, что подтолкнуло мужчину к погрому и подсчитают ущерб, который он нанес банку.

Ранее в Великобритании преступники в масках похитили экскаватор и использовали его, чтобы выломать банкомат из стены офиса строительной фирмы.