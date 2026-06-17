Воры в Британии вырвали банкомат из стены с помощью украденного экскаватора

В Великобритании банда грабителей в масках с помощью украденного экскаватора вырвала банкомат из стены здания строительной компании. Об этом сообщило издание The Sun .

Шокирующее ограбление произошло утром во вторник, 16 июня, в отделении кооперативного банка Nationwide в Рэмси, Кембриджшир. На кадрах, снятых скрытой камерой, было видно, как погрузчик несколько раз врезался ковшом в стену здания.

«Мощная машина…<…> вырывает из стены банкомат, после чего люди в масках загружают его в багажник автомобиля. Ранним утром машина быстро уезжает с места преступления», — отметили авторы статьи.

После этого двое грабителей сели во вторую машину и тоже уехали. Полиция Кембриджшира заявила, что экскаватор, вероятно, тоже был украден. В банкомате могли находиться десятки тысяч фунтов стерлингов.

В конце 2025 года в Техасе неизвестные попытались украсть банкомат из магазина, но потеряли его, когда уезжали с места преступления.