В Алтайском крае четыре человека погибли при пожаре

В Алтайском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

ЧП произошло в городе Камень-на-Оби. Из помещения эвакуировали четырех жильцов, которые скончались в реанимации от отравления продуктами горения. Детям было по 5 лет и 8 месяцев.

В СК уточнили, что наиболее вероятной причиной пожара стала неправильная эксплуатация печного оборудования. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Краевая прокуратура в телеграм-канале сообщила, что взяла ход расследования дела под свой контроль.

