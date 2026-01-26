Один человек погиб при пожаре в больнице в Карелии

Один человек погиб при пожаре в отделении Кондопожской ЦРБ в Карелии. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в телеграм-канале .

«Ночью во взрослом инфекционном отделении на первом этаже Кондопожской ЦРБ произошел пожар (это отдельный корпус). Оперативно сработала пожарная команда: сигнал поступил в 01:59 по московскому времени, а в 02:29 пожар был ликвидирован», — заявил он.

Во время происшествия в отделении были восемь человек, их отправили в основное здание. Один пожилой мужчина погиб. Он оформлялся для перевода в психдиспансер.

На втором этаже расположено детское отделение, там обошлось без пострадавших. Одну маму с ребенком перевели в основной корпус, двоих детей с матерью отправили домой.

Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить. Специальная комиссия установит причиненный ущерб.

