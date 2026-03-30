Три яхты загорелись у Строгинского моста на берегу Москвы-реки

В районе Щукино на Авиационной улице у Строгинского моста загорелись три яхты. Об этом сообщил источник 360.ru.

Суда стоят на суше и накрыты тентом. В центральной лодке находится баллон, уточнил собеседник 360.ru.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что столичные огнеборцы ликвидируют пожар на северо-западе Москвы.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на берегу Москвы-реки происходит загорание трех катеров. Принимаются меры к тушению пожара. Информация уточняется», — отметили в пресс-службе.

Огонь охватил 30 квадратных метров. В ликвидации участвуют 26 человек и шесть машин. По информации администрации, в катерах людей нет.

UPD: по уточненной информации, в результате пожара пострадал один человек.

Ранее в Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки загорелся прогулочный катер «Эдвард». Сотрудники МЧС оперативно потушили пламя. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.