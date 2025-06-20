В аэропорту Волгограда сняли запрет на полеты

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты самолетов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Запрет ввели вчера примерно в 23:00. Кореняко отметил, что ограничения нужны были для обеспечения безопасности пассажиров.

Сегодня ночью Telegram-канал Shot сообщил, что над Воронежем раздались взрывы. Жители города увидели яркие вспышки в небе. По предварительным данным, противник пытался атаковать местный НПЗ в Левобережном районе.

Кроме того, дроны сбили в Ростовской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь заявил, что в слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки упали в огород частного дома. Разрушений и пострадавших нет.