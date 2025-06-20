В небе над Воронежем раздались взрывы
Около пяти взрывов прозвучало над Воронежем. Предварительно, работают силы ПВО, сообщил Telegram-канал Shot.
Жители Воронежа рассказали, что по всему городу сначала включили сирены воздушной опасности. Затем раздались громкие звуки, и они увидели яркие вспышки.
По предварительным данным, дроны ВСУ пытаются атаковать местный НПЗ в Левобережном районе. Официальной информации от властей города не поступало.
Ранее в аэропорту Волгограда ввели план «Ковер». Самолеты не выпускают из воздушной гавани.
В ночь на 13 июня над Симферополем прогремели шесть взрывов. Силы ПВО отработали по украинским беспилотникам.
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В небе над Воронежем раздались взрывы
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