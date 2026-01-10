В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов. Информацию об этом разместили на онлайн-табло .

Речи идет о 13 рейсах на вылет и 13 — на прилет.

По данным онлайн-табло, рейсы из Сочи в Челябинск, Екатеринбург, Новокузнецк, Пермь, Бахрейн и Курган задержали на вылет более чем на два часа. Также Сочи не принял пока самолеты из Санкт-Петербурга, Перми, Чебоксар, Сургута, Новокузнецка, Кургана, Бахрейна и Стамбула.

Южная транспортная прокуратура следит за ситуацией с задержками рейсов в аэропорту Сочи из-за ограничений.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 января ввели временные ограничения, затем их сняли, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как рассказала 360.ru местная жительница, в городе ночью несколько раз срабатывали сирены.

«В Сочи этой ночью несколько раз включали сирены. Последний раз вой разбудил около семи утра», — отметила очевидец.

Утром глава города Андрей Прошунин сообщил, что угроза атаки БПЛА в Сочи снята.

«Отмена атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал Прошунин в телеграм-канале.

Ранее в аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер». Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о режиме беспилотной опасности на территории региона и предупредил жителей о возможных перебоях в работе мобильной сети и интернета.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Больше всего БПЛА сбили над акваторией Черного моря — 11 дронов.