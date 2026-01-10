Ночью над Россией сбили 59 украинских БПЛА

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего БПЛА сбили над акваторией Черного моря — 11 дронов.

«Десять — над территорией Краснодарского края, восемь — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Липецкой области», — рассказали в министерстве.

По четыре БПЛА ликвидировали в Калужской области, над Азовским морем, в Адыгее и Крыму. Еще три дрона сбили в Московском регионе, один БПЛА летел на столицу. Два беспилотника уничтожили под Белгородом, по одному — в Воронежской, Смоленской и Тульской областях.

О БПЛА, летевшем на Москву, ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.