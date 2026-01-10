План «Ковер» ввели в аэропорту Владикавказа

В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер». Об этом в телеграм-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«В аэропорту „Владикавказ“ и в Моздоке объявлен план „Ковер“», — написал он.

До этого глава региона сообщил о режиме беспилотной опасности на территории Северной Осетии. Меняйло предупредил жителей о возможных перебоях в работе мобильной сети и интернета, призвал сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять лишь официальной информации.

Всего прошедшей ночью над регионами России сбили 59 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего — над акваторией Черного моря, где уничтожили 11 беспилотников.