В аэропорту Сочи ввели временный запрет на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написали в пресс-службе.

Там отметили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов и пассажиров.

Вчера вечером Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 292 украинских беспилотника над российскими регионами за 12 часов. БПЛА ликвидировали над Белгородской, Калужской, Брянской, Курской, Орловской, Новгородской, Псковской, Тверской, Смоленской и Тульской областями, а еще над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Черным морем.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО подавили и уничтожили восемь дронов, летевших на столицу. На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.