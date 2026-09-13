Аэропорт Вильнюса временно закрыли из-за неопознанных беспилотников

Международный аэропорт Вильнюса в воскресенье временно прекратил обслуживание рейсов после обнаружения в воздушном пространстве неустановленных беспилотников. Ограничение действует с 13:26 по московскому времени, сообщил ТАСС .

По предварительным данным, аэропорт литовской столицы может возобновить работу около 16:30, отметили в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Вильнюс». Это подразделение отвечает за воздушное движение над Литвой.

«Аэропорт закрыт с 13:26 из-за фиксации в небе полетов неустановленных беспилотников», — отметили в пресс-службе авиагавани.

Источник не сообщил, кому могут принадлежать беспилотники. Их маршрут и направление движения также пока не установили.

Временное ограничение затронуло как вылеты, так и прием воздушных судов в крупнейшем аэропорту Литвы.

Ранее украинские беспилотники в небе встревожили жителей Эстонии.