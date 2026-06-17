Силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник в Чертковском районе Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал он.

Слюсарь отметил, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

В ночь на 16 июня и утром силы ПВО ликвидировали 86 украинских беспилотников над Московским регионом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в результате ЧП пострадали шесть человек.

Больше всего раненых пришлось на поселок Случайный в Электростали. Там ранения получили четверо мужчин, двух из них госпитализировали. Также пострадал житель микрорайона Парковый в Котельниках и 13-летняя девочка из деревни Цибино в Воскресенске.