В аэропорту Шереметьево ввели режим «Ковер», в периметре воздушного пространства ввели временные ограничения. Об этом сообщил Telegram-канал воздушной гавани.

«Аэропорт Шереметьево продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности», — предупредили в сообщении.

Администрация Шереметьева уведомила пассажиров, что время обслуживания может увеличиться, необходимо подготовиться к более длительному ожиданию. Также аэропорт предупредил о возможных корректировках в расписании полетов, статус рейсов можно уточнить у авиаперевозчиков.

Петербургский аэропорт Пулково днем 23 августа временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Вечером о приостановке работы сообщила администрация аэропорта Казани. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил представитель Росавиации Артем Кореняко.