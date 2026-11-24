В аэропорту Норильска самолет отстранили от полетов из-за повреждения
В международном аэропорту Норильска имени Николая Урванцева при наземном обслуживании повредили рампу транспортного самолета Ан-74. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Воздушное судно, которое должно было отправиться в поселок городского типа Диксон, отстранили от полета. Самолет принадлежит АО «А247» — дочерней компании авиаперевозчика «Ютэйр».
Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в сообщении.
Ранее в аэропорту Майами грузовой и пассажирский самолеты задели друг друга во время руления. Два человека получили травмы.
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