В аэропорту Лос-Анджелеса грузовой самолет загорелся во время посадки

Грузовой Boeing 737-800 авиакомпании DHL загорелся во время экстренной посадки в аэропорту Лос-Анджелеса. О происшествии сообщила телекомпания ABC .

Самолет выполнял рейс из Финикса. Предварительной причиной возгорания назвали неисправность тормозной системы: после касания полосы загорелись колеса шасси. На опубликованных кадрах были видны языки пламени, искры и яркие вспышки, а также слышны звуки, похожие на взрывы.

Пилотам удалось остановить лайнер. Пожарные потушили огонь, однако покрышки получили серьезные повреждения. На борту находился только экипаж, поскольку самолет выполнял грузовой рейс.

Одну из взлетно-посадочных полос временно закрыли. Через некоторое время аэропорт возобновил прием и отправку рейсов.

Национальный совет по безопасности на транспорте США планирует провести проверку по факту произошедшего. Специалисты изучат состояние самолета и причины отказа тормозной системы.

Ранее в Австрии в районе Лангенлойса столкнулись два сверхлегких самолета. Оба пилота погибли.