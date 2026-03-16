В аэропорту Кирова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Кирова ввели временный запрет на полеты самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Киров. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне сигнал «Ковер» задействовали в аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотников. Пассажиров предупредили о вероятном ожидании обслуживания рейсов и корректировках в расписании.

Сегодня ночью мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 40 беспилотников на подлете к Москве. Он отметил, что на местах происшествия работают сотрудники экстренных служб, информации о пострадавших не поступало.